Экс-директор ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что президент России Владимир Путин стал «самым большим подарком» для НАТО.

Как заявил Петреус, приход Путина к власти дал альянсу «новый повод к существованию», передает РИА «Новости».

Бывший глава ЦРУ также предположил, что Вашингтон оспорит «новый геополитический порядок», в том числе и при помощи НАТО. Несмотря на критику альянса со стороны Дональда Трампа, Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американского военного контингента в Европе, добавил генерал в отставке.

Трамп неоднократно призывал членов НАТО повысить расходы на оборону. Согласно решению, принятому на саммите альянса в Бухаресте (2014), все страны-члены должны довести долю расходов до двух процентов ВВП. Однако, по оценке НАТО от 2017 года, из 29 членов блока этой отметки достигли лишь шесть стран.