Описаны «предсмертные» ощущения людей

Европейские ученые провели исследование, которое помогло описать так называемые предсмертные переживания, испытываемые людьми в опасной ситуации.

Итоги работы группы специалистов из Дании, Германии и Норвегии были представлены на 5-м конгрессе Европейской академии неврологии в Осло (Норвегия), передает ТАСС.

Опрос проводился среди 1034 человек из 35 стран. Респондентов попросили ответить на вопросы о том, испытывали ли они мистические переживания, связанные со смертью, и какими они были.

Так, 289 опрошенных признали, что имеют опыт подобных переживаний. Отмечается, что такие ощущения испытывали как те, кому не грозила смертельная опасность, так и те, кто попадал в действительно опасные для жизни ситуации, например, в автомобильную аварию, и пережил сердечный приступ.

В сообщении Европейской академии неврологии говорится, что чаще всего (в 87% случаев) опрошенные говорили, что испытали аномальное восприятие времени. В 65% случаев проявилась исключительная скорость мышления, в 63% – исключительно яркие чувства, а в 53% – чувство отделенности от своего тела или нахождения вне его.

Кроме того, ученые обнаружили связь между возникновением предсмертных переживаний и фазой быстрого движения глаз – периода сна, для которого характерна повышенная активность головного мозга.