В российской делегации высказались о назначении Кучмы переговорщиком по Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах контактной группы по Донбассу – хороший знак.

«То, что Леонида Даниловича восстановили в руководстве делегации Украины, мне кажется, это хороший знак. Тем более, что на 5 июня запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы», – сказал Лукашевич, передает РИА «Новости»

Российская сторона рассчитывает на то, что украинская делегация сможет идти на конкретные решения, которые позволят быстрее «решать вопросы мира, а не войны», добавил он.

При этом Россия наблюдает множество противоречивых сигналов по Донбассу от украинского президента Владимира Зеленского, отметил Лукашевич.

«Трудно пока реагировать, потому что слишком много противоречивых сигналов. С одной стороны, избранный президент говорит о желании добиться мира в Донбассе и считает это своей приоритетной задачей, а с другой стороны заявляет в различных форматах, что он ведет две войны, одну из них – с Россией», – пояснил представитель российской делегации.

По его мнению, необходимы более четкие сигналы приверженности курсу на выполнение комплекса мер, утвержденного СБ ООН. Выполнение этих мер – единственная дорожная карта политического урегулирования украинского кризиса, заключил постпред.

Напомним, Зеленский назначил бывшего лидера Украины 80-летнего Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Это назначение комментировали газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник и киевский политолог Михаил Погребинский.