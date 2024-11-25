Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Прокуратура Карелии решила проверить актрису Ломакину на возбуждение ненависти
Административные материалы по делу актрисы Валерии Ломакиной, пошутившей о карельском языке, переданы в прокуратуру Карелии для рассмотрения.
Административные материалы относительно Валерии Ломакиной, актрисы, которая неудачно пошутила о карельском языке, поступили в прокуратуру Карелии, пишет РИА «Новости».
Как уточнили в правоохранительных органах региона, в отношении Ломакиной ведется проверка по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья касается возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения человеческого достоинства. Возможные наказания включают административный штраф до 20 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 100 часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Карелии Артур Парфенчиков решил обратиться в Следственный комитет после того, как в стендап-выступлении комика Виктории Ломакиной прозвучали шутки о карельском языке.