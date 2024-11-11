Глава Карелии решил обратиться в СК из-за стендап-шуток о карельском языке

Глава Карелии Парфенчиков решил направить обращение в СК из-за шуток о карельском языке в стендап-выступлении Ломакиной

Tекст: Антон Антонов

Парфенчиков отметил, что «неприятно поражен выступлением актрисы театра «Творческая мастерская» на одном из федеральных шоу». Он подчеркнул, что переход границы в юморе недопустим.

«Назвать – даже в шутку – звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык – атавизм, это за гранью», – заявил он в соцсети «ВКонтакте».

Парфенчиков сообщил, что получил множество возмущенных сообщений от жителей региона. Он задается вопросом, как Ломакина сможет продолжать выступать в Петрозаводске после сказанного.

«Готовлю обращение в следственное управление Следственного Комитета по Республике Карелия о проведении процессуальной проверки на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса», – сообщил глава региона.

Кроме обращения в следственные органы, он поручил Министерству культуры Карелии провести служебную проверку и готовит обращение в адрес проекта, чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск выступления.

Ломакина в соцсети «ВКонтакте» извинилась за шутки и заявила, что «шоу выходит в формате «юмор без правил» и рассчитано на определенную аудиторию», но видео «стало распространяться на более широкую аудиторию». Себя она назвала «заложницей этой ситуации».

«Это не монолог Леры Ломакиной, а монолог персонажа, которого я создала: экзальтированную, не вполне вменяемую артистку провинциального театра. И все тексты были написаны и озвучены (хочу надеяться, и сыграны) от лица этого персонажа», – заверила Ломакина.

По ее словам, она «высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней «обезбашенной» части молодежи, да и вообще – людей, утративших связь со своей землёй и культурными традициями».

«Поэтому я хочу принести свои самые искренние, сердечные извинения всем и каждому, кого это могло хоть как-то задеть, обидеть или оскорбить. Мне очень жаль, что мои действия, за которыми не стоит никакой подоплеки, были истолкованы таким образом», – заявила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре стендап-комика из Нижнего Новгорода Дмитрия Гаврилова поместили под стражу на 13 суток за видео на YouTube, где тот унижал достоинства россиян, сообщил Нижегородский райсуд.