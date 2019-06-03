Победительница проекта «Команда Сахалинской области» стала замминистра здравоохранения области

Жительница Южно-Сахалинска Ирина Ведерникова, которая в апреле 2019 года стала одним из победителей кадрового проекта «Команда Сахалинской области» и вышла в финал федерального конкурса «Лидеры России», назначена заместителем министра здравоохранения Сахалинской области.

«Кадровый конкурс помог мне реализовать мою мечту – вступить в команду нового губернатора. Перед собой я уже поставила определенные задачи, которые помогут развить систему здравоохранения в области. Я считаю, что нужно внедрять больше новых проектов. К примеру, сегодня успешно работает горячая линия «1-300». В планах – новые проекты, внедрение передовых технологий, использование мирового опыта. К этим задачам я абсолютно готова, уверена, что стравлюсь со всеми трудностями», – сказала Ирина Ведерникова, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

Уточняется, что с 2004 года Ирина Ведерникова работала администратором проектов «Тихоокеанской управляющей компании», позже возглавляла там проектный офис.

Также она работала в ЗАО «Роснефть-Шельф-Дальний Восток» ведущим специалистом управления информации и анализа, заместителем начальника данного управления.

Прошла профессиональную переподготовку в школе управления «Сколково» по программе разработки стратегий государственного и общественного развития.

Ранее еще один из победителей кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» Дмитрий Рева возглавил региональное министерство сельского хозяйства, сообщал Regnum.

Кадровый конкурс, в котором участвовала Ведерникова, проходил с 18 февраля по 22 апреля по инициативе главы региона Валерия Лимаренко при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой является конкурс управленцев «Лидеры России».

Тогда желание стать частью «Команды Сахалинской области» выразили более 1,3 тыс. человек, 55 из которых стали победителями.

«Кадровый проект выявил талантливых, амбициозных и небезразличных к будущему Сахалина и Курил молодых управленцев. Победители конкурса – настоящие лидеры, и именно такие люди нужны в команде Сахалинской области. Уверен, в скором времени ваши идеи начнут воплощаться и приносить первые результаты», – сказал Лимаренко.

На данный момент идет подготовка ко второму конкурсу, который запланирован на осень 2019 года.

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