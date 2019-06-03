Победительница проекта «Команда Сахалинской области» стала замминистра здравоохранения области

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
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            Победительница проекта «Команда Сахалинской области» стала замминистра здравоохранения области

            3 июня 2019, 13:36

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Жительница Южно-Сахалинска Ирина Ведерникова, которая в апреле 2019 года стала одним из победителей кадрового проекта «Команда Сахалинской области» и вышла в финал федерального конкурса «Лидеры России», назначена заместителем министра здравоохранения Сахалинской области.

            «Кадровый конкурс помог мне реализовать мою мечту – вступить в команду нового губернатора. Перед собой я уже поставила определенные задачи, которые помогут развить систему здравоохранения в области. Я считаю, что нужно внедрять больше новых проектов. К примеру, сегодня успешно работает горячая линия «1-300». В планах – новые проекты, внедрение передовых технологий, использование мирового опыта. К этим задачам я абсолютно готова, уверена, что стравлюсь со всеми трудностями», – сказала Ирина Ведерникова, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

            Уточняется, что с 2004 года Ирина Ведерникова работала администратором проектов «Тихоокеанской управляющей компании», позже возглавляла там проектный офис.

            Также она работала в ЗАО «Роснефть-Шельф-Дальний Восток» ведущим специалистом управления информации и анализа, заместителем начальника данного управления.

            Прошла профессиональную переподготовку в школе управления «Сколково» по программе разработки стратегий государственного и общественного развития.

            Ранее еще один из победителей кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» Дмитрий Рева возглавил региональное министерство сельского хозяйства, сообщал Regnum.

            Кадровый конкурс, в котором участвовала Ведерникова, проходил с 18 февраля по 22 апреля по инициативе главы региона Валерия Лимаренко при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой является конкурс управленцев «Лидеры России».

            Тогда желание стать частью «Команды Сахалинской области» выразили более 1,3 тыс. человек, 55 из которых стали победителями.

            «Кадровый проект выявил талантливых, амбициозных и небезразличных к будущему Сахалина и Курил молодых управленцев. Победители конкурса – настоящие лидеры, и именно такие люди нужны в команде Сахалинской области. Уверен, в скором времени ваши идеи начнут воплощаться и приносить первые результаты», – сказал Лимаренко.

            На данный момент идет подготовка ко второму конкурсу, который запланирован на осень 2019 года.

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