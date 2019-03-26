Участие в кадровом конкурсе Сахалина приняли более 1,3 тыс. человек

Участие в первом этапе конкурса по подбору кадров «Команда Сахалинской области» приняли более 1,3 тыс. человек из 40 субъектов России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Всего поступило свыше 1,3 тыс. заявок от жителей 40 регионов России», – сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на зампреда правительства Сахалинской области Сергея Наумова.

К этапу дистанционного тестирования допущены 1176 конкурсантов. Все они будут допущены ко второму этапу конкурса. При этом, 70% заявителей – жители Сахалина и Курил.

Каждому прошедшему конкурсанту по электронной почте придет уникальная ссылка на тестирование. С полуночи 28 марта по сахалинскому времени можно будет пройти демонстрационный тест, а с полуночи 29 марта откроется доступ к основному тесту, завершится этот этап в 23.59 (15.59 мск) 30 марта.

В феврале в регионе стартовал конкурс «Команда Сахалинской области» для формирования кадрового резерва и отбора кандидатов на должности в региональном правительстве, муниципальных образованиях и корпоративных звеньях. О том, что кадры будут отбираться по принципу федерального конкурса управленцев «Лидеры России», временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко впервые заявил еще в середине декабря.

Победители конкурса смогут претендовать на должности четырех министров регионального правительства и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций муниципальных образований, передает ТАСС.

Главный приз конкурса – возможность занять важную должность в правительстве и в других госорганах, всего по итогу отбора будут трудоустроены 20 человек, остальные финалисты пойдут в резерв. Кроме того, еще 10 участников получат образовательные гранты – по 1 млн рублей на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Еще 15 участников станут обладателями грантов на реализацию лучших волонтерских, молодежных проектов на территории области. Помимо этого, конкурсанты получат возможность принять участие в вебинарах и других образовательных программах, которые будут вести специально отобранные наставники: врио губернатора области, министры, представители правительства региона, бизнеса, культурной и спортивной сферы.

Контролирует процесс проведения конкурса специально созданный наблюдательный совет под руководством председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова.