Победители «Команды Сахалинской области» смогут стать зампредами кабмина региона

Победители конкурса по подбору кадров «Команда Сахалинской области» смогут претендовать на должности заместителей главы правительства региона, сообщили в пресс-службе островного правительства.

«Сразу две должности заместителя председателя правительства выносятся на кадровый конкурс «Команда Сахалинской области», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Победители конкурса также смогут претендовать на должности четырех министров регионального правительства и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций муниципальных образований.

Главный приз конкурса – возможность занять важную должность в правительстве и в других госорганах, всего по итогу отбора будут трудоустроены 20 человек, остальные финалисты пойдут в резерв. Кроме того, еще 10 участников получат образовательные гранты – по 1 млн рублей на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Еще 15 участников станут обладателями грантов на реализацию лучших волонтерских, молодежных проектов на территории области. Помимо этого, конкурсанты получат возможность принять участие в вебинарах и других образовательных программах, которые будут вести специально отобранные наставники: врио губернатора области, министры, представители правительства региона, бизнеса, культурной и спортивной сферы.

Контролирует процесс проведения конкурса специально созданный наблюдательный совет под руководством председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова.

В середине февраля 2019 года в регионе стартовал конкурс «Команда Сахалинской области» для формирования кадрового резерва и отбора кандидатов на должности в региональном правительстве, муниципальных образованиях и корпоративных звеньях. Этап сбора заявок продлится до 17 марта включительно. Все подробности можно найти на сайте проекта.