Начался сбор заявок на участие в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области»

В Сахалинской области стартовал сбор заявок на участие в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

Кадровый конкурс по инициативе Лимаренко проводит правительство Сахалинской области при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Завершившиеся игры «Дети Азии» показали, что есть большая сильная команда сахалинцев и курильчан. В эту команду входит не только правительство, оргкомитет Игр и непосредственные руководители спортивных учреждений, но и журналисты, жители и гости Южно-Сахалинска. У этой команды большие задачи. Настало время выявить лучших и вовлечь их в органы власти на новые уровни и в дальнейшее развитие Сахалинской области», – заявил Лимаренко, открывая конкурс.

Он добавил, что планируется набрать кадры не только в правительство, но также в различные сферы и в корпоративные звенья. Основной задачей конкурса является создание условий, при которых нацеленные на успех молодые люди получат возможность продвинуться, быть полезными, воспользоваться работой социальных лифтов.

Главным призом по результатам конкурса станет возможность занять высокие посты в правительстве – уровня заместителей председателя правительства, министров, руководителей агентств, мэров городов. «Мы бы хотели сформировать полноценный сильный резерв», – подчеркнул Лимаренко.

Кроме того, финалисты конкурса смогут получить денежные средства, чтобы продолжить учебу, а участникам с интересными социальными инициативами будут предложены средства для реализации этих проектов.

Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Дмитрий Лисицын, конкурс будет состоять из дистанционного и очного этапов. Формальные требования к участникам минимальны, принять участие могут даже студенты-старшекурсники. После регистрации участники допускаются до онлайн-тестирования, по итогам которого будут отобраны 200 лучших претендентов. Их пригласят на очный этап, где разделят на команды и предложат пройти тесты и задания, моделирующие управленческую деятельность.

Этап сбора заявок продлится до 17 марта включительно. Все подробности можно найти на сайте проекта.