В конкурсе «Команда Сахалинской области» победили 55 человек

В Доме правительства Сахалинской области прошла торжественная церемония закрытия финала регионального кадрового конкурса «Команда Сахалинской области», проводившегося по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой является конкурс управленцев «Лидеры России».

На церемонии закрытия выступили врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель наблюдательного совета кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» Владимир Иконников. Среди гостей присутствовали наставники проекта, члены наблюдательного совета и оргкомитета конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Валерий Лимаренко подвел итоги конкурса. Из 150 финалистов было определено 55 победителей. Занявшие первые 10 мест рейтинга получат образовательные гранты по 1 млн рублей на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Два финалиста получат гранты на реализацию своего социального проекта.

Врио губернатора выразил надежду, что победители вольются в ряды команды Сахалина. «Кадровый проект выявил талантливых, амбициозных и небезразличных к будущему Сахалина и Курил молодых управленцев. Победители конкурса – настоящие лидеры, и именно такие люди нужны в команде Сахалинской области. Уверен, в скором времени ваши идеи начнут воплощаться и приносить первые результаты», – сказал Лимаренко.

Поздравил присутствующих с завершением конкурса и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил, что на конкурс подавали заявки жители из разных уголков страны. Помимо Сахалинской области, представлены еще девять регионов. «Это в очередной раз подчеркивает, что регион очень интересный, привлекательный для россиян. Я уверен, что Сахалинскую область ждет мощный прорыв, но сделать это можно только совместными усилиями», – подчеркнул Комиссаров.

По его словам, самое важное, что они получили – это знакомство друг с другом, веру в себя, рекомендации по дальнейшему развитию, общение с наставниками. «Мы живем в такое время, когда не развиваться, не учиться просто невозможно. Мы подготовили различные образовательные программы, вебинары, которые помогут вам в дальнейшем развитии. Я желаю вам успеха», – сказал он.

Владимир Иконников сообщил, что наблюдательный совет активно работал на всех этапах конкурса и не обнаружил никаких нарушений, организаторы создавали равные условия для всех участников. «Сегодня победили все. Победили организаторы, победили участники, победил наблюдательный совет. Потому что мы все единой командой сделали этот конкурс. И я вас всех поздравляю с тем, что вы – победители этого первого конкурса на Сахалине и Курильских островах», – сказал он.

Валерий Лимаренко и Алексей Комиссаров вручили награды победителям конкурса. А после торжественной части врио губернатора провел с ними встречу.

Список всех победителей с краткой информацией о каждом опубликован на сайте конкурса – командасахалина.рф.

Финал конкурса проходил в Южно-Сахалинске с 20 по 22 апреля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД