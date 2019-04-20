Стартовал финал кадрового конкурса «Команда Сахалинской области»

Взгляд
20 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Американцы увидели искаженную картину экономики России

Российская экономика шокировала американских журналистов Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
Американский финансовый портал Business Insider представил «шокирующие факты о российской экономике». Например, американцев удивляют гигантские финансовые резервы России, резкий рост зарплат и огромное количество бедняков в нашей стране. Откуда берется подобный взгляд на российскую экономику и есть ли чему нам удивляться в этом случае? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Что станет с Порошенко в случае поражения

Петр Порошенко делает вид, что не теряет надежды остаться президентом УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...
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            Стартовал финал кадрового конкурса «Команда Сахалинской области»

            20 апреля 2019, 10:45

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В субботу состоялось торжественное открытие финального этапа кадрового конкурса «Команда Сахалинской области».

            Проект проводит правительство региона по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

            На мероприятии выступили врио губернатора, председатель Наблюдательного совета конкурса Владимир Иконников, руководитель блока оценочных мероприятий Дмитрий Лисицын.

            Также в нем приняли участие наставники, члены Наблюдательного совета и оргкомитета конкурса.

            Лимаренко поздравил участников с выходом в финал и отметил, что теперь наступает главное испытание: «Мы очень заинтересованы, чтобы все прошло эффективно, и на этом этапе в работу включается правительство. Только что в своем кабинете я собрал министров и ответственных работников с тем, чтобы они эти два дня провели с вами».

            Он планирует лично встречаться и проводить собеседования с финалистами, которых члены правительства отметят как наиболее перспективных.

            «Готова ли наша команда к вызовам? Я оцениваю, что к тем вызовам и к тем задачам, которые мы сейчас формулируем, она готова не совсем, нам нужно укрепляться. И мы будем укрепляться не эти два дня, мы будем укрепляться всегда. Будем повышать квалификацию, приглашать новых людей в проекты, расширять команду, углублять знания», – добавил врио губернатора.

            В свою очередь Иконников напомнил, что кадровый проект такого масштаба проводится в Сахалинской области и даже в Дальневосточном федеральном округе впервые, и выразил надежду, что конкурс «выявит ярких и важных для Сахалинской области людей».

            «Хочу сказать спасибо Валерию Игоревичу Лимаренко за идею этого конкурса, автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» за его организацию. Над заданиями, отбором участников проведена большая работа, и Наблюдательный совет внимательно следил за тем, как проходит проект. Мы следили, чтобы все проходило по тем правилам, с которыми согласились все», – подчеркнул он.

            Дмитрий Лисицын сообщил, что финалистам будут предложены задания, прямо или косвенно моделирующие управленческую деятельность; кроме того, им предстоит подумать над реальными проблемами области.

            «Одни задания будут сложнее, другие могут показаться менее серьезными, при этом все они подобраны так, чтобы дать возможность финалистам проявить при их выполнении те компетенции, которые являются для экспертов критериями оценки в рамках данного Конкурса», – сказал он.

            После церемонии открытия состоялся пресс-подход Валерия Лимаренко. На вопрос о том, оправдал ли конкурс его ожидания, врио губернатора напомнил, что испытания находятся на самом пике.

            «Вы сами знаете, что финал – самая ответственная часть. Многие думают, что это игра, развлечение, говоря современным языком, квест. Но давайте скажем честно – это не игра. Это системная работа, позволяющая отобрать тех людей, которые максимально подходят для той или иной должности. Для нас это важный факт, поскольку у команды Сахалина сейчас ответственные вызовы; мы  занимаемся жильем, борьбой с бедностью, жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением... Это чрезвычайно важные задачи, некоторые не решались никогда. И поэтому мы должны быть сильнее, мы зовем людей, которые должны быть профессионалами, которые должны хотеть решить какую-то задачу, они должны идти вперед. Мы находимся в конкурентном поле, и мы должны укреплять своим ряды, и не только этим Конкурсом. Мы будем укреплять свои ряды и далее, это только первый этап», – указал глава региона.

            Сообщается, что к участию в финале допущено 150 участников, которые накануне успешно прошли контрольное компьютерное тестирование, подтвердив высокие результаты дистанционного отбора.

            Финалисты представляют 15 регионов России, более 70% из них – жители Сахалинской области.

            В течение двух основных дней финала – 20 и 21 апреля – конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за победу. 22 апреля будут подведены результаты и определены победители.

            Конкурс «Команда Сахалинской области» стартовал 18 февраля 2019 года. Его проводит Правительство Сахалинской области по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

            Цель проекта – сформировать высокоэффективную команду управленцев для их трудоустройства и развития в регионе.

            На этапе сбора заявок интерес к конкурсу «Команда Сахалинской области» проявили более 1 тыс. 300 человек из 40 регионов страны. Успешно завершили этап регистрации 1 тыс. 176 участников, 1 тыс. 48 конкурсантов приняли участие в этапе дистанционного тестирования.

            На очные мероприятия были приглашены 200 человек. 19 апреля состоялось контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получили 150  конкурсантов.

            Финал конкурса проходит в Южно-Сахалинске с 20 по 22 апреля.


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