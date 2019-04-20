Стартовал финал кадрового конкурса «Команда Сахалинской области»

В субботу состоялось торжественное открытие финального этапа кадрового конкурса «Команда Сахалинской области».

Проект проводит правительство региона по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

На мероприятии выступили врио губернатора, председатель Наблюдательного совета конкурса Владимир Иконников, руководитель блока оценочных мероприятий Дмитрий Лисицын.

Также в нем приняли участие наставники, члены Наблюдательного совета и оргкомитета конкурса.

Лимаренко поздравил участников с выходом в финал и отметил, что теперь наступает главное испытание: «Мы очень заинтересованы, чтобы все прошло эффективно, и на этом этапе в работу включается правительство. Только что в своем кабинете я собрал министров и ответственных работников с тем, чтобы они эти два дня провели с вами».

Он планирует лично встречаться и проводить собеседования с финалистами, которых члены правительства отметят как наиболее перспективных.

«Готова ли наша команда к вызовам? Я оцениваю, что к тем вызовам и к тем задачам, которые мы сейчас формулируем, она готова не совсем, нам нужно укрепляться. И мы будем укрепляться не эти два дня, мы будем укрепляться всегда. Будем повышать квалификацию, приглашать новых людей в проекты, расширять команду, углублять знания», – добавил врио губернатора.

В свою очередь Иконников напомнил, что кадровый проект такого масштаба проводится в Сахалинской области и даже в Дальневосточном федеральном округе впервые, и выразил надежду, что конкурс «выявит ярких и важных для Сахалинской области людей».

«Хочу сказать спасибо Валерию Игоревичу Лимаренко за идею этого конкурса, автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» за его организацию. Над заданиями, отбором участников проведена большая работа, и Наблюдательный совет внимательно следил за тем, как проходит проект. Мы следили, чтобы все проходило по тем правилам, с которыми согласились все», – подчеркнул он.

Дмитрий Лисицын сообщил, что финалистам будут предложены задания, прямо или косвенно моделирующие управленческую деятельность; кроме того, им предстоит подумать над реальными проблемами области.

«Одни задания будут сложнее, другие могут показаться менее серьезными, при этом все они подобраны так, чтобы дать возможность финалистам проявить при их выполнении те компетенции, которые являются для экспертов критериями оценки в рамках данного Конкурса», – сказал он.

После церемонии открытия состоялся пресс-подход Валерия Лимаренко. На вопрос о том, оправдал ли конкурс его ожидания, врио губернатора напомнил, что испытания находятся на самом пике.

«Вы сами знаете, что финал – самая ответственная часть. Многие думают, что это игра, развлечение, говоря современным языком, квест. Но давайте скажем честно – это не игра. Это системная работа, позволяющая отобрать тех людей, которые максимально подходят для той или иной должности. Для нас это важный факт, поскольку у команды Сахалина сейчас ответственные вызовы; мы занимаемся жильем, борьбой с бедностью, жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением... Это чрезвычайно важные задачи, некоторые не решались никогда. И поэтому мы должны быть сильнее, мы зовем людей, которые должны быть профессионалами, которые должны хотеть решить какую-то задачу, они должны идти вперед. Мы находимся в конкурентном поле, и мы должны укреплять своим ряды, и не только этим Конкурсом. Мы будем укреплять свои ряды и далее, это только первый этап», – указал глава региона.

Сообщается, что к участию в финале допущено 150 участников, которые накануне успешно прошли контрольное компьютерное тестирование, подтвердив высокие результаты дистанционного отбора.

Финалисты представляют 15 регионов России, более 70% из них – жители Сахалинской области.

В течение двух основных дней финала – 20 и 21 апреля – конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за победу. 22 апреля будут подведены результаты и определены победители.

Конкурс «Команда Сахалинской области» стартовал 18 февраля 2019 года. Его проводит Правительство Сахалинской области по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Цель проекта – сформировать высокоэффективную команду управленцев для их трудоустройства и развития в регионе.

На этапе сбора заявок интерес к конкурсу «Команда Сахалинской области» проявили более 1 тыс. 300 человек из 40 регионов страны. Успешно завершили этап регистрации 1 тыс. 176 участников, 1 тыс. 48 конкурсантов приняли участие в этапе дистанционного тестирования.

На очные мероприятия были приглашены 200 человек. 19 апреля состоялось контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получили 150 конкурсантов.

Финал конкурса проходит в Южно-Сахалинске с 20 по 22 апреля.