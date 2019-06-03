Появилось видео ракетного удара по аэродрому в Сирии

В интернете опубликовано видео ракетного удара, который, предположительно, нанес Израиль по сирийской военной базе Т4 в провинции Хомс.

На кадрах видно зарево пожара, вспышки, а также, возможно, взрыв после попадания ракеты, передает РИА «Новости».

The first video of the #Israeli Air Force missile attack on the base of the #T-4 in the #Syrian province of #Homs.

Reported on the interception of several #missiles by air defense forces, the destruction of warehouses in the territory of the base and the death of a Syrian soldier pic.twitter.com/gfV1cD5n1V — NadieHarbieh (@HarbiehNadie) 2 июня 2019 г.

Кроме того, агентство САНА опубликовало ролик, на котором, как утверждается, запечатлены действия ПВО Сирии по отражению атаки.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, средствами ПВО две ракеты сбиты. Сирийский военный источник сообщил, что один человек погиб, двое ранены.

Накануне в результате ударов израильской авиации по Сирии погибли трое сирийских военных. Израиль подтвердил нанесение ударов.