ОНФ призвал помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Общероссийский народный фронт призвал всех неравнодушных граждан откликнуться и оказать посильную помощь пострадавшим от затопления в Иркутской области.

С соответствующим обращением выступил Сергей Апанович, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, утром субботы вернувшийся из Нижнеудинска в Иркутск.

«Ситуация с паводком в Иркутской области продолжает ухудшаться. В городе Тулун, где активисты ОНФ оказывали помощь пострадавшим, вода за ночь поднялась на три метра, большая часть города ушла под воду с крышами, многоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Паводок затопил и федеральную трассу «Сибирь». По последним данным СМИ, в 31 населенном пункте региона подтоплены 3 тыс. 735 жилых дома с населением 9 тыс. 63 человека, среди которых более 2 тыс. детей. Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов. Население эвакуируют», – говорится в сообщении ОНФ.

На странице ОНФ во «ВКонтакте» указаны номер телефона регионального исполкома ОНФ в Иркутской области, куда можно позвонить по вопросам оказания помощи людям, пострадавшим от паводка, а также банковский счет, на который можно перевести добровольные пожертвования денежных средств.

Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. В результате паводка погибли три человека.

По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предоставить финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области.