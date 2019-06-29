Алибасов позвал трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объявил о расширении состава музыкального коллектива.

По словам Алибасова, состав группы планируется оставить исключительно мужским, но он ничего не имеет против трангендеров, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на продюсера.

«Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры – дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества», – сказал Алибасов.

Рассматриваются кандидаты в возрасте 20-25 лет, ростом не менее 178 см.

Группа «На-На» основана Бари Алибасовым в 1989 году. В этом году проект отмечает 30-летие.

Ранее сообщалось, что Алибасов снимется в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат – 3».

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства.