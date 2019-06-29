Трамп захотел помириться с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе переговоров на саммите G20 в японской Осаке, что у него нет враждебных намерений в отношении Пекина, сообщает Центральное телевидение Китая.

Трамп заявил, что у него «нет враждебных намерений в отношении Китая», и он надеется, «что двусторонние отношения будут все лучше и лучше», передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что Китай будет наращивать импорт из США. Кроме того, Вашингтон хочет «путем консультаций надлежащим образом урегулировать проблему торгового баланса двух стран» и не собирается больше вводить пошлины на экспортную продукцию из Китая.

«Мы намерены продолжить работу с Китаем с того места, где мы остановились, чтобы посмотреть, можем ли мы заключить сделку», – добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что США и КНР договорились возобновить торговые переговоры.

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары.

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