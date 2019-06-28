Главу бойцовского клуба «Ахмат» застрелили в Тольятти

В Тольятти убили директора недавно открывшегося бойцовского клуба «Ахмат», сообщили в пресс-службе самарского управления Следственного комитета.

«Убит директор тольяттинского бойцовского клуба «Ахмат», – сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным СК, тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в четверг около жилого дома.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

В совершении преступления подозревается 34-летний мужчина, который в настоящее время объявлен в розыск.

По информации МВД по Самарской области, подозреваемым является житель Центрального района Тольятти Азиз Хидиров.

Филиал клуба имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова открыли в Тольятти 15 июня.