В России создали «невидимый» для летательных аппаратов радар

В России создана пассивная радиолокационная станция «Тропа», невидимая для самолетов и дронов-разведчиков, она успешно прошла испытания, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС – «ОКБ-Планета» (входит в концерн РТИ) – Александр Петров.

Петров рассказал, что в рамках инициативной опытно-конструкторской работы «Тропа» была создана пассивная секторная РЛС, передает РИА «Новости».

«Идея проста – использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на прием и сама ничего не излучает, а значит ее «не видно и не слышно», в то же время мы можем получить интересующую нас информацию о летательных аппаратах», – сказал он.

Говоря о применении «Тропы», разработчик подчеркнул, что РЛС уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

«Интерес потенциальных заказчиков есть, и это не только силовые структуры», – добавил он.

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