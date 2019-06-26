Власти Тувы частично опровергли новость о выжившем в медвежьей берлоге мужчине

По российским и западным СМИ расходится сообщение, что житель Тувы со сломанным позвоночником якобы месяц прожил в берлоге медведя и при этом остался жив. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако власти Тувы опровергли, что этот инцидент произошел в их республике.

После распространенного в СМИ видео о «мумии» из Тувы стало известно, что мужчину зовут Александр. На кадрах из ролика видно, что пострадавший покрыт увечьями, а также очень исхудал, сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежные издания.

Александр рассказал, что медведь напал на него и «заломал», однако сразу есть не стал, решив приберечь на будущее. Жертву смогли обнаружить охотники с собаками.

Мужчина провел в берлоге хищника со сломанным позвоночником целый месяц. Пока неизвестно, как он смог выжить столь долгое время при большом количестве тяжелых травм. Одно из изданий сообщило, что мужчины пришлось употреблять собственную мочу, чтобы не умереть от жажды.

«Мы не можем подтвердить, что случай произошел в Туве. Он не был зарегистрирован министерством здравоохранения, МЧС или каким-либо другим официальным органом (в регионе). Скорее всего, это произошло где-то за пределами Тувы», – приводит Siberian Times слова представителя Минздрава Тувы.

Кандидат биологических наук, член Российской академии наук Иван Середкин предположил, что медведь мог утащить мужчину в берлогу, чтобы скрыть добычу от других хищников, пока мясо разлагается, что облегчает его употребление его в пищу, сообщает Daily Mail.

В Сети опубликовано видео с мужчиной, который якобы прожил месяц в берлоге медведя (осторожно, шокирующие кадры).

Ранее дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный объяснил, как житель Тувы Николай Игрит мог отбиться от нападения медведя, откусив ему язык.