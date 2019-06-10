Запашный объяснил, что спасло откусившего медведю язык тувинца

«В критических ситуациях реакции животных, как и людей, непредсказуемы», – заявил газете ВЗГЛЯД художественный руководитель Большого Московского цирка, заслуженный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный. Так он прокомментировал сообщение о том, что житель Тувы Николай Игрит отбился от нападения медведя, откусив ему язык.

Запашный считает, что такое действие со стороны мужчины было возможным в ситуации крайнего отчаяния. Но рассматривать всерьез такой способ сопротивления медведю, по мнению дрессировщика, глупо и несерьезно.

«Мы имеем дело с отчаянным случаем, в котором человек боролся за жизнь и проявил животный инстинкт, сумев таким образом спастись. Кому-то эта ситуация может показаться забавной, но я понимаю всю степень опасности того, что происходило. Ситуация на самом деле страшная», – заметил Запашный.

Отвечая на вопрос, почему после действий мужчины животное не озлобилось еще сильнее, а, наоборот, убежало в лес, Запашный отметил, что в критических ситуациях реакции животных, как и людей, непредсказуемы.

«Бывает, что человек, который имеет в драке явное преимущество, получив микротравму, пугается и от неожиданности убегает. В данном случае животное, которое не способно спланировать свои действия, а действует согласно инстинктам, испытало сильную боль и среагировало именно так, хотя в большинстве случаев хищники во время драки, получая даже серьезные увечья, продолжают биться до конца», – подчеркнул собеседник.

Запашный считает, что мужчину спас тот факт, что животное, вероятно, не считало схватку с ним равноценной. «Для животного это было нападением на жертву, и медведь не ожидал отпора», – пояснил дрессировщик.

Напомним, в Туве медведь напал на местного жителя Николая Игрита, который смог отпугнуть зверя, откусив ему язык.