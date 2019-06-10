Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве

В Туве медведь напал на местного жителя Николая Игрита, который смог отпугнуть зверя, откусив ему язык.

Нападение произошло в Пий-Хемском районе Тувы 2 июня, об этом сообщается в справке участкового полиции. 29-летний Игрит и двое его друзей поехали в заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Там мужчины разошлись, а на Николая накинулся медведь, передает ТВК.

«Игрит стал громко кричать, пытаясь спугнуть медведя. Но медведь напал и стал кусать его. Когда медведь кусал за лицо, Николаю Игриту удалось откусить медведю язык, отчего он испугался и убежал. После этого Игрит позвал остальных, и ему вызвали скорую помощь», – цитирует документ издание.

Мужчину доставили в больницу города Кызыл. На данный момент он проходит лечение. Отмечается, что на всю группу мужчин завели административное дело за разведение костров в лесах без разрешения.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Камчатском крае медведь напал на двух подростков, в результате чего один из пострадавших погиб.