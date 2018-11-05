Медведь убил ребенка на Камчатке

В нескольких километрах от села Лазо Мильковского района Камчатского края медведь напал на подростков 13 и 15 лет, один из мальчиков погиб, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Медведь напал на подростков 13 и 15 лет, когда они шли с водозабора домой. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший погиб», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Медведя застрелили охотники.