НАТО заявило о «широком наборе мер» для реакции на невыполнение Россией ДРСМД

Североатлантический альянс «располагает широким набором потенциальных мер», чтобы отреагировать на невыполнение Россией Договора об РСМД, но не будет предпринимать действий до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Еще есть возможность спасти договор, потому что крайний срок – 2 августа. Но вероятность, что Россия вернется к выполнению договора, конечно, снижается каждый день», – заявил Столтенберг.

Глава альянса также заявил, что НАТО «придется ответить», если Россия не вернется к выполнению договора. По его словам, альянс «располагает широким набором потенциальных мер», чтобы отреагировать на невыполнение Россией ДРСМД.

«Появление российской ракеты SSC-8 – это очень серьезная тема. Потому что эти ракеты способны нести ядерные боезаряды, они могут достичь европейских городов в течение нескольких минут, их сложно отследить, они мобильные, и они снижают порог потенциального применения ядерного оружия при вооруженном конфликте», – заявил он, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Совет Федерации одобрил внесенный президентом Владимиром Путиным закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любым шагам Североатлантического альянса в связи с приостановкой действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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