Порошенко встретили дымовыми шашками

На выступлении бывшего президента Украины Петра Порошенко бросили дымовые шашки, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, «один из провокаторов» был русскоязычным. Как заявил пресс-секретарь в Facebook, «нанятые провокаторы» хотели сорвать встречу Порошенко «с обществом». Шашки бросили, когда бывший президент говорил о «попытках запретить» церковь на Украине.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Сообщается, что пять партий могут пройти в Верховную раду. Партия Порошенко входит в их число, но ее поддерживают менее 9% населения.