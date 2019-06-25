Украине предсказали передел собственности в случае выдачи Фирташа США

«Это может привести к борьбе за активы Фирташа внутри страны: начиная от телеканала «Интер» и его газовых структур и заканчивая другими многочисленными предприятиями», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Верховный суд Австрии решил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник утверждает, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ исчерпал все свои возможности подать апелляцию на решение Австрии экстрадировать его в США. Впрочем, «по процедуре экстрадиции окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии, потому какое-то время Фирташ еще сможет защищаться».

«Но экстрадиция в США еще не означает заключения в США. В случае экстрадиции Фирташу придется защищаться в американских судах, так как он пока лишь подозреваемый. Там могут быть долгие судебные трения и еще более сложные процедуры, чем это было в случае с экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Это может длиться годами», – считает Бортник.

При этом эксперт отметил, что возможная экстрадиция Фирташа может сказаться на внутриукраинском политическом балансе.

«Это может привести к борьбе за активы Фирташа внутри страны: начиная от телеканала «Интер» и его газовых структур и заканчивая другими многочисленными предприятиями. Также под давлением могут оказаться партнеры Фирташа, в частности Сергей Левочкин, который сегодня является одним из лидеров второй в своей силе политической партии в стране. Потому к политическим пертурбациям и бизнес-столкновениям это может привести», – прогнозирует Бортник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США. Предпринимателя задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды разных инстанций несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в Америку, которая обвиняет Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

Фирташу принадлежало 45% совместного предприятия с Газпромом «РосУкрЭнерго». В 2004-2009 годах эта компания была посредником при поставках российского газа на Украину и в ЕС.