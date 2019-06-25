Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии принял решение об экстрадиции украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США.

Окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии, передает ТАСС.

Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года австрийской полицией после запроса ФБР. Суды разных инстанций несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США.

США обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.