Названа доля России в глобальном экспорте вооружения

Глава Ростеха Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» обозначил долю России в глобальном экспорте вооружений.

«Доля нашей страны в глобальном экспорте вооружений составила более 20%», – передает ТАСС слова Чемезова.

По его словам, объем экспорта по линии Рособоронэкспорта в 2018 году составил 13,7 млрд долларов.

«Компания заключила свыше 1100 контрактов на общую сумму более 20 миллиардов долларов», – заявил Чемезов.



Он добавил также, что российская техника поставляется в более чем 40 стран мира.



Напомним, в мае 2019 года руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.

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