Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.

«Эти российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, это раскрывает перспективы для экспорта», – рассказал Чемезов в интервью агентству Anadolu, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин сообщал, что Москва и Анкара ведут консультации о поставках истребителей пятого поколения.

В марте СМИ сообщали, что у России якобы уже готов экспортный вариант этого самолета. Также сообщалось, что двигатель «первого этапа» для Су-57 запустили в серийное производство.

Напомним, США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35.

Ранее источник в авиационной отрасли сообщал, что Су-57 получил экспортный паспорт.

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