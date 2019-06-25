Нефть подешевела на ослаблении геополитических опасений

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на фоне некоторого ослабления опасений возможности военного конфликта на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,81% – до 63,66 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,88%, составив 57,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».