В «Единой России» обсудили устойчивое развитие территорий в условиях нацпроектов

В понедельник на площадке Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) в рамках деятельности Группы «Устойчивое развитие», созданной по решению Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», состоялось экспертное совещание по теме «Устойчивое развитие территорий в условиях реализации национальных проектов».

На повестку дня были вынесены, в том числе, вопросы образования в сфере экологии, проблемы информирования населения по вопросам экологии, форматы взаимодействия общественных организаций и государства, рассмотрен мировой опыт реализации экопроектов. Состоялось обсуждение участия молодежи в развитии общественных экологических инициатив.

Участники встречи обсудили вопросы создания международной молодежной дискуссионной площадки, посвященной проблемам устойчивого развития и экологии. Инициатива, которую предложил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, получила широкую поддержку участников форума и представителей Группы «Устойчивое развитие». Как подчеркнул Вячеслав Фетисов, речь идет о непартийном проекте, участие в котором не будет связано с партийной принадлежностью.

Вячеслав Фетисов проинформировал участников совещания о своей работе в рамках структур ООН и на других международных площадках по вопросам экологии, сохранения природного наследия. По его оценке, в любой точке мира молодежь лучше, чем другие поколения, понимает серьезность экологической ситуации.

Среди проблем, которые осложняют реализацию экологических проектов, в том числе на международном уровне, Вячеслав Фетисов особо отметил высокий уровень бюрократизации: «не работает, потому что слишком много согласований».

«От того, каким будет состояние природы в нашей стране – зависит будущее планеты. И объединить людей вокруг будущего планеты – наш приоритет», – сказал Вячеслав Фетисов.

«Люди ждут решений, и нужно начать движение в этом направлении», – добавил он.

Академик РАН, директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев, рассказывая о проводимой работе, отметил, что вопросы экологии сегодня очень активно рассматриваются в Российской академии наук: по оценке, примерно 30% заседаний Президиума РАН посвящено вопросам экологии или связанной с ними проблематикой. Как отметил Павел Логачев, одним из слабых мест остаются экологическое образование и экологическое воспитание.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов указал, что потенциал «зеленой дипломатии», «экологической дипломатии» в настоящее время недооценивается, и повышение внимания к ней поможет добиться весомых результатов в деле защиты окружающей среды. По его мнению, большим потенциалом обладает межконфессиональный диалог по вопросам экологии.

Исполнительный директор Центра развития гуманистической экологии и культуры Александр Рудаков указал на обострение в разных странах мира такой проблемы, как мода на экорадикализм: «Важно сбалансированное развитие – не природа ради природы, где человеку нет места, а природа, где человек – гарант ее сохранения. В центре экологической повестки должен быть человек». Было подчеркнуто, что востребованы конструктивные формы экологического активизма: «нужно привлекать не только те общественные силы, которые занимаются экологической повесткой, но и широкий круг общественных сил, объединенных вокруг национальных целей».

Профессор Смольного университета РАО Александр Посадский обратил внимание участников на важность сочетания ценностей экологического развития и традиционных ценностей, призвав вырабатывать «подходы к устойчивому развитию на базе наших ценностей», учитывать философское наследие отечественных мыслителей.

«Когда экологические ценности искусственно противопоставляются историческим, традиционным ценностям – есть угроза общественного раскола», – сказал он.

На встрече прозвучал ряд конкретных инициатив по вопросам территориального развития, обсуждение которых будет продолжено в рамках Группы «Устойчивое развитие» и на других экспертных площадках. В том числе, были представлены предложения, связанные с лесовосстановлением и ликвидацией очагов накопленного экологического ущерба.

Участники экспертного совещания поддержали инициативу преобразовать Форум в постоянно действующую площадку, проводить его мероприятия на регулярной основе. В рамках встречи был создан оргкомитет Форума, в состав которого вошли представители Группы «Устойчивое развитие», и одобрено предложение провести следующую межрегиональную встречу в Уральском федеральном округе.

Одним из направлений деятельности Форума станет организация системы мониторинга достижения национальных целей. «Предлагается, чтобы основой такой системы стали региональные университеты, чтобы мониторинг был организован на базе вузов в субъектах Федерации. Мы видим такую заинтересованность со стороны научного и образовательного сообщества в регионах», – отмечалось в ходе экспертного совещания. Планируется, что в рамках Форума будет организован отбор региональных и межрегиональных проектов, в результате которых будут созданы или возрождены центры активного развития территорий.

В мероприятии приняли участие: ректор Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Юрий Альтудов, председатель ООД «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, генеральный директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова, председатель Фонда сохранения культурного и природного наследия Константин Батищев, председатель организационного комитета Форума по устойчивому развитию Юрий Шувалов, а также представители общественных и экспертных организаций.