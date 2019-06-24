В Белоруссии спрогнозировали длительную работу «Дружбы» вполсилы

Белорусский оператор южной ветки «Дружбы» – «Гомельтранснефть Дружба» – прогнозирует, что еще на протяжении года система нефтепроводов будет работать вполсилы из-за долгого периода очистки от загрязненной хлоридами российский нефти.

«Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО «Транснефть» потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система «Дружба» сможет выйти на привычную мощность», – заявил главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, отметив, что «это только предварительные оценки».

В то же время он отметил, что некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода «Дружба» на территории Белоруссии может быть вытеснена в Россию досрочно – до конца июля.

«Дорожная карта» предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей «грязной» нефти из системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», – сказал Вериго, слова которого приводит ведомственный журнал «Вестник Белнефтехим».

Он также сообщил, что поставки загрязненной хлоридами нефти нанесли экономикам ряда государств колоссальный ущерб.

20 июня сообщалось, что в Белоруссии вновь появилась «грязная» нефть. На следующий день «Балнефтехим» приступил к ее замещению очищенным сырьем.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. Польша также остановила поставки нефти по «Дружбе», они были возобновлены 9 июня. В настоящее время Белоруссия усиленно контролирует качество нефти из России.