В Совете Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, открывающей Москве возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, заявил накануне голосования глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.

Кокс рассказал, что «многие правительства (стран Совета Европы) выступают за принятие доклада (бельгийского парламентария) де Суттер, чтобы делегации, которые еще не представлены в Ассамблее (среди которых Россия), могли представить полномочия в ближайший вторник», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что «доклад де Суттер был принят большинством голосов в комитете по правилам и процедурам и соответствует ранее принятым решениям Ассамблеи».

В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.

Также на ней ожидается избрание генсека совета Европы и судей ЕСПЧ.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

В июне Госдума утвердила состав делегации в ПАСЕ.