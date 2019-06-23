Меладзе высказался о братских отношениях России и Грузии

Певец Валерий Меладзе прокомментировал антироссийские акции в Тбилиси и высказался о братских отношениях России и Грузии, которые, по его словам, нельзя разрушить за один день.

В своем Instagram Меладзе написал, что в свой день рождения желает всем любви, мира и благополучия, «тем более на фоне событий в Грузии».

«Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день», – подчеркнул певец.

«Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Все пройдет, пройдет и это... но и жизнь проходит!» – отметил он.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Ранее ситуацию в Тбилиси прокомментировал грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.