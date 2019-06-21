Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

Сбор подписей в пользу кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова завершен, попытки распространения роликов блогера Алексея Навального – это провокация, сообщили в штабе общественной поддержки Александра Беглова газете ВЗГЛЯД.

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством

Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.

По состоянию на вечер 21 июня собрано необходимое для регистрации количество подписей, сейчас проводится проверка подписных листов.

«В случае выявления фальсификации подписей избирателей в проверяемых подписных листах, информация об этом незамедлительно поступит в правоохранительные органы», – сообщили в штабе.

Видеозапись, опубликованная Навальным в Twitter о том, что якобы «бюджетники рисуют подписи за Беглова», может носить провокационный характер, отметили в штабе.