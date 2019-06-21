Зурабишвили решила не отменять встречу с Лукашенко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили все же встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего отправится обратно в Тбилиси.

По словам источника в грузинской делегации, белорусский президент примет Зурабишвили раньше запланированного времени, передает ТАСС.

«После встречи мы улетаем в Тбилиси», – сообщил источник.

Отмечается, что грузинские журналисты уже прибыли в Дворец Независимости, где будет проходить встреча двух сторон.

Ранее стало известно, что Зурабишвили решила прервать визит в Белоруссию из-за беспорядков в Грузии. Планировалось, что она проведет переговоры с премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также президент Грузии в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

Также председатель парламента Грузии прервал визит в Баку.

Это связно с массовыми беспорядками, которые происходят в настоящий момент в Грузии. Ранее спецназ разогнал участников беспорядков у парламента. Демонстранты отбирали у полиции щиты и дубинки, в ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и открыли стрельбу резиновыми пулями. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках.