Акция «Свеча Памяти» стартует в Москве

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 21-22 июня в России, ближнем и дальнем зарубежье пройдет 11-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти».

Акция «Свеча Памяти» открывает цикл мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы отмечают, что свеча памяти в России – это не только скорбь, но и гордость за свой народ, который выстоял и победил в войне, несмотря на бесчисленные потери.

Акция начнется в Москве 21 июня в 16.00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где будут зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также будет проведено поминальное богослужение.

Акция носит межконфессиональный характер. Автоколонна, в которой будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, представители молодежи, со Свечой Памяти из Елоховского собора направится к духовными центрам столицы – Соборной мечети в 18.00 и Мемориальной синагоге в 19.30.

Затем участники автоколонны посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному огню.

22 июня в 12.00 мск по всей России будет объявлена Всенародная минута молчания.

Оргкомитет призывает всех в эту минуту, когда в СССР было объявлено о начале войны, прервать дела и вспомнить о жертвах войны.

В состав общественного оргкомитета Международной мемориальной акции «Свеча Памяти» входят руководители и представители ветеранских и общественных объединений, Министерства обороны, Герои Советского Союза и России, ветераны Великой Отечественной войны, представители постпредств субъектов страны и землячеств.

Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» привлекли к проекту помощи ветеранам 19 тыс. человек.