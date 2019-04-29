«Волонтеры Победы» привлекли к проекту помощи ветеранам 19 тыс. человек

Более 19 тыс. человек задействованы в проекте помощи ветеранам Великой Отечественной войны, сообщила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Одно из главных направлений нашей деятельности – это помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в которой задействовано около 19 тыс. волонтеров. Как мы им помогаем? Мы ходим к ним в гости, общаемся, покупаем продукты – это очень важно, потому что у многих из них просто никого не осталось. Кроме того, мы привлекаем благотворительные фонды, у которых есть возможность помочь ветеранам финансово. В частности, мы работаем с фондом Валентины Терешковой «Память поколений», – передает ее слова РАПСИ.

Она отметила, что в прошлом году совместно с фондом было собрано более 2 млн рублей. Кроме того, сообщила Амельченкова, с 9 мая по 22 июня проводится акция «Красная гвоздика».

«Наши волонтеры выходят на улицы города и предлагают прохожим пожертвовать денежные средства в пользу ветеранов. Взамен мы дарим им значок с красной гвоздикой. Все собранные средства отправляются в фонд, который увеличивает эту сумму, после чего она возвращается в конкретные регионы. Так, в прошлом году волонтеры собрали более 2 млн рублей, фонд ее увеличил, и мы помогли на общую сумму – 18 млн рублей», – рассказала Амельченкова.

По ее словам, в некоторых регионах было закуплено оборудование для госпиталей, где лечатся ветераны, включая слуховые аппараты и инвалидные коляски.

Другая проблема, с которой сталкиваются ветераны ВОВ – это очередь на получение квартиры и улучшение жилищных условий. Право это закреплено в Федеральном законе «О ветеранах».

«У нас есть волонтеры-юристы, которые могут проконсультировать по таким вопросам. Более того, мы хотим сделать глобальный проект и провести мониторинг. На сегодняшний день ветеранов-инвалидов ВОВ всего 74 тыс., если добавить еще несовершеннолетних узников лагерей, то примерно это 174 тыс. человек. Мы хотим взять эту категорию и до конца года дойти до каждого и посмотреть, в каких условиях он живет», – сказала Амельченкова.

По ее словам, в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально.

«Где-то СМИ публикуют непроверенную информацию, где-то дети ветеранов нехорошо себя ведут и за их счет пытаются решить свои проблемы, а где-то как раз появляются всякие юридические нюансы», – заключила Амельченкова.

В рамках направления «Помощь ветеранам» волонтеры Победы также помогают ветеранам в социально-бытовых вопросах, сопровождают их на культурно-массовых событиях, приглашают на мероприятия в качестве почетных гостей и экспертов, записывают на видеокамеру их воспоминания о войне, а также оказывают помощь ветеранам, находящимся в сложной ситуации.

«Волонтеры Победы» объединяют в своих рядах более 1 тыс. добровольцев по всей стране. На данный момент на сайте Движения зарегистрировано более 200 тыс. человек. «Волонтеры Победы» помогают ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, рассказывают жителям нашей страны о достижениях и Героях России, проводят Всероссийские акции («Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «День Героев Отечества»), исторические квесты.

Движение насчитывает 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов, 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях.

Традиционно с участием «Волонтеров Победы» проходят главные мероприятия празднования Дня Победы. В 2018 году в них приняли участие более 160 тыс. добровольцев по всей стране.