Ураган обрушил крышу рок-фестиваля на Украине

В Днепропетровской области во время проведения рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены, когда на ней находились артисты, сообщил певец Pianoбой (Дмитрий Шуров).

«Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких», – передает его слова «Страна».

Причиной обрушения крыши сцены оказался ураган.

Шуров добавил, что при обрушении крыши могли пострадать люди. По его словам, тысячи людей пытались «покинуть фестиваль под стеной дождя».

Этно-рок-фестиваль KOZAK Fest проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки Днепропетровской области.