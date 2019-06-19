МИД отреагировал на выводы украинских экспертов по «водной блокаде» Крыма

МИД счел неудивительными выводы украинских экспертов по итогам «водной блокады» Крыма – те заявили, что примененные в отношении полуострова меры негативно сказались на экономике самой Украины.

В размещенном на сайте министерства комментарии департамента информации и печати МИД России отмечается, что в ведомстве «обратили внимание на данные рядом украинских экспертов, в том числе экс-депутатом Верховной Рады Алексеем Журавко, оценки печальных для экономики и экологии Украины итогов так называемой водной блокады Крыма».

Речь идет о перекрытии Киевом в 2014 году Северо-Крымского канала, «по которому на полуостров поступала пресная вода».

Отмечается, что «такие попытки «наказать» крымчан за их сознательный выбор, сделанный в марте 2014 года, провалились»: «Крым сумел адаптироваться к новым условиям, продолжив свое динамичное развитие, в то время как граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа».

В МИД считают, что «такие выводы специалистов неудивительны», так как большинство «антироссийских шагов, которые предпринимались киевским режимом, ударяли по экономике самой Украины и ее населению, наносили вред украинским национальным интересам».

В ведомстве напомнили, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял: «введенная в 2017 году транспортная блокада Донбасса негативно повлияла на курс гривны и торговый баланс страны, привела к росту цен на уголь и, как следствие, тарифов на ЖКХ».

«Хочется надеяться, что в новом руководстве в Киеве, наконец, возобладает здравый смысл и прагматизм и что оно поставит нужды людей выше сиюминутных политических интересов», –подытожили в департаменте информации и печати МИД.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым.

До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал порядка 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма.

Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров заявил, что водная блокада Крыма обернулась для Киева полным фиаско.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об отключениях воды на неподконтрольных Украине территориях.