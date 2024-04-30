Суд по делу Гуцул перенесен из-за отсутствия переводчика

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что заседание перенесли из-за того, что Евгении Александровне не предоставили переводчика на русский язык, передает ТАСС.

Сама Гуцул отказывается признавать свою вину в финансировании партии «Шор» и уверяет, что обвинения не имеют под собой никакой основы.

В этом время сторонники Гуцул в количестве нескольких сотен человек пикетируют здание суда с плакатами «Долой PAS» (Партию действия и солидарности). Она уверены, что обвинения против Гуцул сфабрикованными.

Ранее прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии передала в суд дело в отношении Евгении Гуцул, обвиняемой в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор».

