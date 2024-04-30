Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Суд по делу Гуцул перенесен из-за отсутствия переводчика
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул было перенесено из-за отсутствия переводчика на русский язык, сообщил ее адвокат Вадим Бэнару.
Отмечается, что заседание перенесли из-за того, что Евгении Александровне не предоставили переводчика на русский язык, передает ТАСС.
Сама Гуцул отказывается признавать свою вину в финансировании партии «Шор» и уверяет, что обвинения не имеют под собой никакой основы.
В этом время сторонники Гуцул в количестве нескольких сотен человек пикетируют здание суда с плакатами «Долой PAS» (Партию действия и солидарности). Она уверены, что обвинения против Гуцул сфабрикованными.
Ранее прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии передала в суд дело в отношении Евгении Гуцул, обвиняемой в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор».