Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской рады
В украинской столице приступили к демонтажу монумента в честь Переяславской рады, памятник находился под Аркой Дружбы народов, сообщили в администрации города.
Монумент представляет собой композицию из множества фигур, изображающих сцену с Переяславской рады, там присутствуют статуи Богдана Хмельницого и русского боярина Василия Бутурлина, передает ТАСС.
Демонтаж может идти несколько дней, поскольку это большая конструкция. В ней примерно 20 элементов, каждый весит порядка шести-семи тонн. После этого памятник планируют отправить в музей авиации.
Арку Дружбы народов поставили в Киеве в 1982 году в честь воссоединения Украины и России в 1654 году.
До этого в украинской столице убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.