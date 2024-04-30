В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской рады

Tекст: Алексей Дегтярев

Монумент представляет собой композицию из множества фигур, изображающих сцену с Переяславской рады, там присутствуют статуи Богдана Хмельницого и русского боярина Василия Бутурлина, передает ТАСС.

Демонтаж может идти несколько дней, поскольку это большая конструкция. В ней примерно 20 элементов, каждый весит порядка шести-семи тонн. После этого памятник планируют отправить в музей авиации.

Арку Дружбы народов поставили в Киеве в 1982 году в честь воссоединения Украины и России в 1654 году.

До этого в украинской столице убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.