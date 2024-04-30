Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
У «Крокуса» началась панихида по погибшим
На месте теракта у «Крокус Сити Холла» в Красногорске в Московской области во вторник началась панихида по погибшим.
Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную службу на 40-й день после нападения, передает РИА «Новости».
Он же проводил панихиды в третий и девятый день после трагедии.
Напомним, во вторник у мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» на 40-й день трагедии начали собираться люди.