У «Крокуса» началась панихида по погибшим

Tекст: Алексей Дегтярев

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную службу на 40-й день после нападения, передает РИА «Новости».

Он же проводил панихиды в третий и девятый день после трагедии.

Напомним, во вторник у мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» на 40-й день трагедии начали собираться люди.