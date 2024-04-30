Лукашенко о поездке белорусов на Олимпиаду: Если едешь, набей им морду

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду», – цитирует президента близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

Он добавил, что ему хотелось бы видеть на Олимпиаде гимн и флаг Белоруссии, но решение о поездке предстоит принимать самим атлетам, поскольку «это их жизнь, и она короткая».

«Я не настаиваю ни на одном из вариантов. Если они поедут – только злее будут», – заключил Лукашенко.

Ранее украинский национальный олимпийский комитет потребовал от МОК не допустить на Олимпиаду во Франции российских спортсменов, а также не допустить на соревнования белорусскую спортсменку Ванессу Колодинскую.