Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Лукашенко о поездке белорусов на Олимпиаду: Если едешь, набей им морду
Белорусским спортсменам в случае поездки на Олимпиаду во Франции следует «набить морду» своим соперникам, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду», – цитирует президента близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».
Он добавил, что ему хотелось бы видеть на Олимпиаде гимн и флаг Белоруссии, но решение о поездке предстоит принимать самим атлетам, поскольку «это их жизнь, и она короткая».
«Я не настаиваю ни на одном из вариантов. Если они поедут – только злее будут», – заключил Лукашенко.
Ранее украинский национальный олимпийский комитет потребовал от МОК не допустить на Олимпиаду во Франции российских спортсменов, а также не допустить на соревнования белорусскую спортсменку Ванессу Колодинскую.