В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады

Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров заявил, что водная блокада Крыма обернулась для Киева полным фиаско и проблемами на своих территориях.

Гафаров отметил, что, приняв решение перекрыть поставки воды в Крым, украинские власти обрекли на безводье сельское хозяйство в Херсонской области, передает РИА «Новости».

«У нас пострадали рисовые чеки, но мы компенсировали рис за счет поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры», – сказал вице-спикер.

Гафаров также отметил, что даже во время нахождения под юрисдикцией Киева Крым платил за воду и был готов это делать и после возвращения в состав России. Однако теперь Украина «теряет огромные средства».

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

Об отключениях воды на неподконтрольных Украине территориях подробно писала газета ВЗГЛЯД.

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