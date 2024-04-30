Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Шумков решил дополнительно поддержать многодетные семьи и пожилых в Курганской области
В Курганской области дополнительно поддержат многодетные семьи и пожилых старше 70 лет, проживающих в домах, которых затопило в результате паводка, сообщил глава региона Вадим Шумков.
Руководство региона решило направить многодетным семьям и пожилым старше 70 лет, в чьи дома зашла вода, дополнительную единовременную финансовую помощь в 10 тыс. рублей, указал Шумков в своем Telegram-канале.
Эти средства направит правительство региона.
Семьи участников спецоперации, проживающие в зоне паводка, уже начали получать дополнительные выплаты, подчеркнул губернатор.
Шумков напомнил, что дети из многодетных семей и семей участников СВО, проживающих в домах, которые подтопило, летом бесплатно отдохнут в детских загородных лагерях. Пожилым старше 70 лет, чьи дома подтопило, дадут возможность бесплатно отдохнуть в санаториях.