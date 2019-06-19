Выложивший видео крушения «Суперджета» полицейский уволен

Один из сотрудников транспортной полиции, причастный к распространению видеозаписи аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая, уволен со службы.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских ранее написал запрос руководству МВД по поводу распространения в интернете видеозаписи аварийной посадки самолета. Ведомство направило ему ответ за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина. Фото документа депутат опубликовал в Facebook.

«В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.», – сказано в документе.

Там также говорится, что Вишняков распространил запись среди своих знакомых в WhatsApp, а это в итоге привело к попаданию ее в интернет и вызвало широкий общественный резонанс.

«За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, капитан Вишняков уволен из органов внутренних дел, на капитана Кудашова наложено взыскание – выговор», – говорится в ответе.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек.

В июне МАК опубликовал предварительный отчет о причинах крушения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о содержании отчета.