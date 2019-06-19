Мединский назвал условие получения господдержки для фильмов

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские кинематографисты, которые претендуют на поддержку государства, должны снимать кино для зрителей, а не для себя.

«Вы снимаете кино не для себя, а для зрителя. Критерий вашего успеха – касса или призы кинофестивалей», – сказал министр в ходе защиты кинопроектов, которые претендуют на господдержку, передает РИА «Новости».

Глава ведомства отметил, что на очную защиту проектов подали свыше 120 заявок.

«Все они разного качества. В шорт-лист вошло 47 кандидатов, которых рассмотрит экспертный совет игрового, авторского и экспериментального кино», – добавил Мединский.

В мае министр культуры заявлял, что ведомство оказывает особую поддержку фильмам на героико-историческую тематику.