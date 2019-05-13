Мединский рассказал о приоритетных для России фильмах

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Украинская армия обзаводится нацистской символикой

Что намалевала постмайданная власть на эмблеме когда-то гвардейской дивизии? Ну конечно же, эдельвейсФото: facebook.com/128brigade
Параллели между современной Украиной и Третьим рейхом становятся все более убедительными. Украинские воинские части все чаще обзаводятся символикой, которую несколько десятилетий назад использовал вермахт – в том числе подразделения, легендарные своей жестокостью и военными преступлениями. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
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Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Мединский рассказал о приоритетных для России фильмах

               13 мая 2019, 09:17
            Фото: Сергей Ведяшкин/mskagency.ru
            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати  •
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            Владимир Мединский рассказал, что министерство культуры оказывает особую поддержку фильмам на героико-историческую тематику, планируя таким образом, вернуть зрителя отечественному кино.

            «Министерство культуры с особой тщательностью и с особым приоритетом начиная с 2012 года стимулировало фильмы на героико-историческую тематику – вплоть до «ручного регулирования». Мы были убеждены, что это беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино, даст мощный импульс творческому развитию отрасли», – написал Мединский в своей колонке на сайте РИА «Новости».

            Отмечая большую роль кинематографа в продвижении историко-культурных ценностей, Мединский подчеркнул, что историческое наследие – это «мощнейший мотор, даже «вечный двигатель» совершенствования и духовного самовоспроизводства российской культуры в широком смысле слова».

            Министр также сообщил, что отечественные фильмы успешно конкурируют в прокате с голливудскими картинами, при чем они не просто собирают хорошую кассу, но и увлекают зрителей.

            Он также напомнил, что с 2012 по 2018 год рост посещаемости российского кино увеличился в два раза. Так, в 2012 году его зрителями стали 28,7 млн человек, в 2018 – 57,9 млн.

            «Главная составляющая успехов отечественного кино – это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно», – написал Мединский.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, опасен ли французский фильм о трагедии российской подлодки «Курск», которому ранее Минкульт выдал прокатное удостоверение.


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