Мединский рассказал о приоритетных для России фильмах

Владимир Мединский рассказал, что министерство культуры оказывает особую поддержку фильмам на героико-историческую тематику, планируя таким образом, вернуть зрителя отечественному кино.

«Министерство культуры с особой тщательностью и с особым приоритетом начиная с 2012 года стимулировало фильмы на героико-историческую тематику – вплоть до «ручного регулирования». Мы были убеждены, что это беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино, даст мощный импульс творческому развитию отрасли», – написал Мединский в своей колонке на сайте РИА «Новости».

Отмечая большую роль кинематографа в продвижении историко-культурных ценностей, Мединский подчеркнул, что историческое наследие – это «мощнейший мотор, даже «вечный двигатель» совершенствования и духовного самовоспроизводства российской культуры в широком смысле слова».

Министр также сообщил, что отечественные фильмы успешно конкурируют в прокате с голливудскими картинами, при чем они не просто собирают хорошую кассу, но и увлекают зрителей.

Он также напомнил, что с 2012 по 2018 год рост посещаемости российского кино увеличился в два раза. Так, в 2012 году его зрителями стали 28,7 млн человек, в 2018 – 57,9 млн.

«Главная составляющая успехов отечественного кино – это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно», – написал Мединский.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, опасен ли французский фильм о трагедии российской подлодки «Курск», которому ранее Минкульт выдал прокатное удостоверение.