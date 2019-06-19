Саакашвили с угрозами и наручниками вернулся в Одессу

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в Одессе пригрозил мэру Геннадию Труханову «антикоррупционным спецназом».

Встречу со сторонниками Саакашвили провел у памятника Дюку Ришелье. В ней участвовало около 200 человек.

По словам Саакашвили, город захватили «средневековые бандерлоги». В частности, он имел в виду Труханова и его «коррумпированное окружение», пишет «Таймер».

Саакашвили показал наручники, в которых его депортировали с Украины. Он заявил, что лично наденет их на Труханова.

Бывший губернатор заявил, что собирается добиваться внеочередных выборов в Одессе уже осенью.

После этого Саакашвили пришел к мэрии и растянул вокруг здания, как вокруг места преступления, красно-белую ленту.

Напомним, Саакашвили принял решение участвовать в выборах в Верховную раду.