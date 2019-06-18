Пентагон допустил отмену ограничений на военное сотрудничество с Россией

Активизация контактов России и США, которая наметилась в последнее время, может в перспективе привести к отмене ограничений на военное сотрудничество Москвы и Вашингтона, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва.

Он отметил, что на основании майских переговоров госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым нельзя делать предположение о моментальном изменении отношений в военной сфере, передает ТАСС.

«Однако потенциальное дипломатическое окно возможности между Россией и США правда имеет потенциальные последствия в виде отмены некоторых (американских) законодательных ограничений нашей способности действительно координировать (действия) друг с другом», – сказал Селва.

Отметим, что сейчас Пентагон в том числе угрожает санкциями за военное сотрудничество с Россией другим странам. Для этого в прошлом году США приняли закон «О противодействии врагам США посредством санкций» (CAATSA), в котором Конгресс обязал правительство противодействовать экспорту российского современного оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США пытаются запретить другим странам покупать российское вооружение, и насколько это получается.