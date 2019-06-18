Семью Федосеевой-Шукшиной обвинили в отравлении Алибасова

Сестра Бари Алибасова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обвинила семью его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной в отравлении продюсера.

«Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова – Бари Каримовича отравили Шукшины», – передает слова Зои Алибасовой РИА «Новости».

Она утверждает, что отравителями могли быть внук или внучка Федосеевой-Шукшиной.

В ответ представитель Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что ни Шушкины, ни Алибасовы такие обвинения не воспринимают всерьез.

«Скорее всего, она таким образом пытается просто привлечь внимание к себе. В том числе и Бари Каримовича», – сказал Горжанкин телеканалу «Звезда». Он назвал версию об отравлении – «сугубо личным мнением» сестры продюсера.

Горжанкин также сообщил, что жизни Алибасова ничто не угрожает, он ходит самостоятельно, говорит, обсуждает рабочие вопросы.

Его выписали из больницы в понедельник.

Сын продюсера сообщил, что после прихода в сознание Алибасов начал «прыгать» во времени. Рассматривается возможность его дальнейшей реабилитации в Казахстане.